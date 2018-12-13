13 декабря 2018 22:05 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 13 декабря
Саратовских школьников приглашают в «Волшебный мир кино»
17:10 | 13 декабря
В ближайшие сутки в области ожидается снегопад и метель
16:19 | 13 декабря
Дополнительные пригородные поезда будут курсировать в преддверии новогодних праздничных дней в Саратовском регионе
15:27 | 13 декабря
В Сочи состоится финал акции "Уличный красава"
14:39 | 13 декабря
Студентка Поволжского института управления РАНХиГС Алла Чанглян приняла участие в работе Глобального молодежного форума
13:45 | 13 декабря
Жители трех районов Заволжья примут участие в фестивале «Ветеранские заплывы»
11:59 | 13 декабря
Ксения Комал написала новый детективный роман «Маскарад»
11:47 | 13 декабря
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
10:50 | 13 декабря
Саратовский комбикормовый завод остался без тепла из-за долгов
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Ксения Комал написала новый детективный роман «Маскарад»

Новости / Культура
В книжных магазинах России перед Новым годом начнутся продажи нового детективного романа Ксении Комал «Маскарад».

Ксения Комал написала новый детективный роман «Маскарад»

Поклонники творчества автора с нетерпением ждут очередную захватывающую историю, которая позволит насладиться не только интересным и непредсказуемым сюжетом, но и загадочными тайнами, наблюдением за сложными характерами героев и непредвиденной развязкой.
В произведениях Ксении Комал всегда много острых ощущений, загадок, страстей, неожиданных и ярких эмоций, чувств, заставляющих по-другому воспринимать окружающую действительность. При этом все события, о которых говорится в романе, рассказаны очень логично, заставляют много размышлять и отличаются глубиной и многогранностью. Роман «Маскарад» написан очень легким слогом, позволяя получать удовольствие от процесса чтения, открывать для себя новый и удивительный мир, отдыхая от ежедневных забот.
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