В Сочи состоится финал акции "Уличный красава"

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А капитан «Штурма» - 14-летний Илья Чернобук был признан лучшим игроком турнира в ПФО.В ближайшее время, перед отправлением на финал, лучшие игроки из Саратовской области смогут пройти стажировку и обучение в «Спортивной школе олимпийского резерва по футболу «Сокол». Это Илья Чернобук и Туков Данил из Мокроуса, Александр Родионов и Георгий Подгорнов из Вольска. Занятия будут проходить на базе стадиона «Локомотив» в Саратове. После подготовки в «Соколе» ребята вместе со своими командами отправятся в Сочи. Там 22 декабря они примут участие в финальном этапе акции «Уличный красавы», где на стадионе «Фишт» сразятся с сильнейшими соперниками со всей страны.«Это шок! Я с раннего детства фанател от футбола, всегда смотрел матчи по телевизору и гонял мяч где придется. Летом впервые играл на настоящем газоне, когда в нашем парке установили небольшую площадку и даже поехал на Чемпионат мира в Саранск. А сейчас мы узнаем, что сыграем на «Фиште» в Сочи и будем учиться у профессионалов футбола! В это просто невозможно поверить!» - поделился Георгий Подгорнов.Напомним, что Всероссийская акция по футболу 5х5 «Уличный красава» проводится в целях развития и популяризации физической культуры и массового спорта Общероссийским народным фронтом совместно с ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» и при поддержке Министерства спорта РФ.