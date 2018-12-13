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Студентка Поволжского института управления РАНХиГС Алла Чанглян приняла участие в работе Глобального молодежного форума

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Студентка Поволжского института управления РАНХиГС Алла Чанглян приняла участие в работе Глобального молодежного форума.

"Каждый год Форум объединяет уникальную молодежь из разных стран мира. В этом году он проходил во Франции. Парижская площадка собрала порядка 70 талантливых молодых предпринимателей, людей, готовых изменить мир, представителей ведущих мировых компаний, бизнес школ более чем из 25 стран мира.

Темой форума в этом году стали социально-преобразующие инвестиции. Участники получили уникальную возможность не только перенять опыт успешных людей, но и презентовать им свои проекты, лично проконсультироваться у экспертов по поводу идей и возможности привлечь в свой бизнес инвестиции.

– Для меня этот форум является неким стартом к покорению вершин, – продолжила Алла Чанглян. – Колоссальный опыт, друзья, партнеры и единомышленники со всего света, высокие оценки твоей деятельности от мировых экспертов-все это то, ради чего стоит не останавливаться. Это то, что заставляет тебя двигаться вперед, несмотря на трудности и барьеры, которые, естественно, будут на твоем пути", - сообщает пресс-служба вуза.