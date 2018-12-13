Министерство сельского хозяйства рассказало о развитии регионального мелиоративного комплекса
В этом году в мелиоративном комплексе Саратовской области реализовано 38 проектов в рамках Государственной программы РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014 - 2020 годы».
"Ввод орошаемых земель составит 7,7 тыс. га, в том числе новое строительство — 3,6 тыс. га.
В текущем году было приобретено 16 систем капельного орошения, 13 насосных станций и 77 дождевальных машин разных марок («Zimmatic», «T-L» кругового типа, «Рейнике», «Valley», «Кубань-ЛК1М», «Харвест», IRRILAND, NETTUNO), на которых возделываются кукуруза на зерно и силос, соя на зерно, кормовые культуры, картофель.
На компенсацию части затрат сельхозтоваропоизводителям, принимавшим участие в программе, выделена субсидия в сумме 337,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета более 300 млн рублей.
В ближайшую неделю будет завершен ввод в эксплуатацию технических установок мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования. Использование систем будет осуществляться в летний полевой сезон.
За 7 лет введено в эксплуатацию более 50 тыс. га мелиорируемых земель, производство продукции с орошаемых земель превысило 2 млн тонн", - сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства.