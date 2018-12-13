Жители трех районов Заволжья примут участие в фестивале «Ветеранские заплывы»
Соревнования пройдут 15 декабря в Александрово-Гайском районе.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в этом районе продолжается реализация социального проекта «Ветеранские заплывы», который стал победителем конкурса для НКО.
В рамках данного проекта в течение четырех месяцев пенсионеры посещают плавательный бассейн ФОК «Заволжский». При этом организаторы находят индивидуальный подход к каждому участнику, учитывая состояние его здоровья. Транспорт доставляет участников проекта из дальних и ближних сел.
В межрайонном фестивале по водным видам спорта, который пройдет в бассейне ФОКа, примут участие ветеранские команды Александрово-Гайского, Новоузенского, Питерского районов. Также на мероприятии ожидаются ветераны из соседнего Казталовского района Западно-Казахстанской области Казахстана.