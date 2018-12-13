Саратовский комбикормовый завод остался без тепла из-за долгов

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По информации пресс-службы компании, без тепла уже осталось ОАО «Саратовский комбикормовый завод», не оплатившее энергетикам порядка 2 млн рублей. Предупреждения о возможных санкциях направлены также в адрес ЗАО «Тролза», чья задолженность превысила 1 млн рублей, ПАО «Балаковорезинотехника», задолжавшего 15 млн рублей. "В случае, если руководство организаций не произведут оплату в соответствии с условиями договоров, энергетики будут вынуждены произвести полное ограничение поставки ресурса до момента, пока задолженность не будет погашена в полном объеме", - отметили в филиале.Сообщается, что на начало декабря общая сумма долга предпринимателей перед энергтиками составляет 220 млн рублей, их которых 125 млн - это долги собственников нежилых помещений в многоквартирных домах. Это магазины, парикмахерские, стоматологические клиники и другие.