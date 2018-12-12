В Дергачах откроют памятник пограничникам
Открытие монумента приурочено к 100-летию образования пограничной службы России.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, торжественное открытие состоится завтра, 13 декабря, в 11.00 на центральной площади поселка. Монумент увековечит память погибших пограничников всех поколений.
Как рассказал руководитель Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрея Малышева, открытие памятника приурочено к 100-летию образования пограничной службы России. В Саратовской области это уже девятый монумент военнослужащим этого рода войск.
Ожидается, что в торжественном мероприятии примут участие представители регионального правительства, Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ России, общественных организаций военно-патриотической направленности и местные жители.