12 декабря 2018 23:04 СРЕДА
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В Дергачах откроют памятник пограничникам

Новости
В Дергачах откроют памятник пограничникам


Открытие монумента приурочено к 100-летию образования пограничной службы России.

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, торжественное открытие состоится завтра, 13 декабря, в 11.00 на центральной площади поселка. Монумент увековечит память погибших пограничников всех поколений.

Как рассказал руководитель Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрея Малышева, открытие памятника приурочено к 100-летию образования пограничной службы России. В Саратовской области это уже девятый монумент военнослужащим этого рода войск.

Ожидается, что в торжественном мероприятии примут участие представители регионального правительства, Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ России, общественных организаций военно-патриотической направленности и местные жители.