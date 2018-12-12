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Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде

Новости
Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде


Возможно затруднение в работе транспорта.

По информации Саратовского ЦГМС, завтра, 13 декабря, в городе ожидается облачная погода, временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. На возвышенных местах будет наблюдаться туман с видимостью 500 м, слабый гололед, на дорогах - гололедица.

Прогнозируемая температура: ночью - 2°С… - 4°С, днем - 1°С… - 3°С.

Единая дежурно-диспетчерская служба Саратова предупреждает, что в связи с непогодой возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистов просят соблюдать осторожность при перемещении по городу.