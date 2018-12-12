В Марксовском районе ликвидирован очаг лейкоза крупного рогатого скота

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По информации управления ветеринарии правительства области, очаг лейкоза был обнаружен в селе Павловка. В рамках борьбы с инфекцией ветеринарные врачи проводили исследования стада на лейкоз с периодичностью, установленной ветзаконодательством. Кроме того, особым образом было организовано содержание животных. Владельцам было выдано требование об обеспечении изолированного содержания животных-вирусоносителей и о запрете выпаса указанного поголовья.В связи с выполнением в полном объеме комплекса мероприятий по ликвидации с 10 декабря ограничения отменены. Теперь владельцы могут вывозить для реализации молоко и молочные продукты. Снят запрет на выпас и перемещение животных.В управлении отмечают, что за последние 7 лет в регионе удалось в 6 раз снизить уровень заболевания крупного рогатого скота лейкозом. Для сравнения, по данным на 31 декабря 2012 года в области регистрировалось 40 неблагополучных пунктов. На текущий момент их осталось шесть. Оздоровительные мероприятия там продолжаются.