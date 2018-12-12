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3500 детей побывали "На крыльях саратовской "Киновертикали"

Новости
3500 детей побывали "На крыльях саратовской "Киновертикали"

Благодаря президентскому гранту, который получил в этом году проект «Малое кино – большое будущее», в регионе реализована масштабная образовательно-просветительская программа «На крыльях саратовской «Киновертикали».

За полгода команда проекта вместе с профессиональными саратовскими кинематографистами побывала в 17 районах области. В мероприятиях программы приняли участие 3591 человек – юные киноманы и начинающие киноавторы в возрасте от 6 до 16 лет. Ребята познакомились с проектом «Малое кино – большое будущее» и фестивалем «Киновертикаль», посмотрели фильмы конкурсной программы (в том числе, и молодых профессиональных режиссеров) и получили ряд практических рекомендаций по созданию авторского кино.

Команда Проекта с нетерпением ждет старта приема заявок на участие в следующем фестивале и искренне надеется увидеть среди них фильмы юных зрителей программы «На крыльях саратовской «Киновертикали» 2018 года.