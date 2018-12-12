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МФЦ Саратовской области обработали более 2,7 миллионов заявлений граждан

Новости
МФЦ Саратовской области обработали более 2,7 миллионов заявлений граждан

Более 1,2 миллионов заявлений и запросов обработали многофункциональные центры Саратовской области.



В 2018 году в МФЦ области обратились более 2,7 млн заявителей, которым было предоставлено почти 1,25 миллиона государственных, муниципальных и иных услуг. Рост числа заявителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20%. Таковы итоги работы центров за 11 месяцев.

«Основная цель нашей работы с МФЦ— сохранять высокое качество и доступность услуг для граждан и бизнеса, при этом постоянно расширяя их число. Работа наших специалистов неоднократно отмечена на федеральном уровне, но главным показателем мы считаем рост числа заявителей, которые теперь уже не сомневаются, что именно в МФЦ могут обратиться практически по любому вопросу и без лишних трудностей получить консультацию или услугу», — отметила министр экономического развития Юлия Швакова.

Наиболее популярными услугами в МФЦ остаются услуги Росреестра — в рамках совершения сделок с недвижимостью и государственной регистрации поступило 413 тысяч обращений. Также популярными являются услуги МВД — оказано более 78 тыс. услуг по регистрационному учету граждан, 61,5 тыс. человек получили справки об отсутствии судимости. Набирают популярность услуги по замене водительских удостоверений (28 тыс. услуг) и выдаче загранпаспортов старого образца (12,1 тыс. услуг).