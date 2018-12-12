5-летняя девочка получила тяжелые травмы, попав под трамвай

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ЧП произошло вчера, 11 декабря, около 18 часов на улице Огородной. 5-летняя девочка, переходившая вместе с мамой трамвайные пути, попала под трамвай. С тяжелыми травмами ребенок госпитализировал в лечебное учреждение.В настоящее время органами Следственного комитета региона инициировано истребование из полиции материала проверки по данному факту. "С учетом того, что защита прав и интересов детей, является приоритетным направлением деятельности Следственного комитета России, руководством СУ СК России по Саратовской области принято решение ходатайствовать перед прокурором о передаче в следственное управление для дальнейшего проведения доследственной проверки о получении малолетним ребенком тяжелых травм в результате попадания под трамвай, находящегося в производстве органов полиции", - поясняет пресс-служба следственного управления.Сообщается, что к проведению доследственной проверки планируется привлечь наиболее опытных следователей и криминалистов СК. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего, объективно выявить по чьей вине произошла трагедия. Кроме того, следственный орган окажет всестороннее содействие в оказания ребенку необходимой медицинской помощи.