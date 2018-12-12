12 декабря 2018 23:04 СРЕДА
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Главную елку города откроют 22 декабря
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Главную елку города откроют 22 декабря

Новости
Главную елку города откроют 22 декабря

Монтаж символа Нового года уже ведется на Театральной площади.

По информации Городского дома культуры национального творчества, торжественное открытие состоится 22 декабря в 17.00. Взрослых и детей ждет встреча с интересными сказочными персонажами и, конечно же, главным героем праздника – Дедом Морозом.

Творческими коллективами будет подготовлено красочное театрализованное представление. Также состоится презентация дома Деда Мороза, который будет работать с 23 декабря по 8 января. Юные саратовцы смогут окунуться в волшебную атмосферу сказки, увидеть, как живет главный зимний волшебник, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать стихотворение, спеть новогоднюю песню, на память о посещении получить открытку с автографом и печатью Деда Мороза и сладкий подарок.

Завершится мероприятие веселой концертной программой на сцене площади.