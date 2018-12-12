Главную елку города откроют 22 декабря
Монтаж символа Нового года уже ведется на Театральной площади.
По информации Городского дома культуры национального творчества, торжественное открытие состоится 22 декабря в 17.00. Взрослых и детей ждет встреча с интересными сказочными персонажами и, конечно же, главным героем праздника – Дедом Морозом.
Творческими коллективами будет подготовлено красочное театрализованное представление. Также состоится презентация дома Деда Мороза, который будет работать с 23 декабря по 8 января. Юные саратовцы смогут окунуться в волшебную атмосферу сказки, увидеть, как живет главный зимний волшебник, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать стихотворение, спеть новогоднюю песню, на память о посещении получить открытку с автографом и печатью Деда Мороза и сладкий подарок.
Завершится мероприятие веселой концертной программой на сцене площади.