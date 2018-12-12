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Подведены итоги проекта "Мама-предприниматель"

Новости
Подведены итоги проекта "Мама-предприниматель"

Победительницей стала Мария Федянина, представившая проект «Доброград».

Проект стартовал 7 декабря. Напомним, он был разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. По информации министерства экономического развития области, в течение пяти дней участницы делились опытом, участвовали в тренингах, изучали реальную бизнес-среду, учились презентовать свои идеи и оттачивали свой проект для последующего представления жюри.

Участие в бесплатном обучении и конкурсе бизнес-идей приняли 20 женщин, решивших попробовать свои силы в предпринимательстве. Их инициативы были отобраны экспертами из более чем 40 заявок. Оценивали проекты участниц действующие предприниматели, а также представители институтов поддержки бизнеса и органов власти.

Среди бизнес-идей — свадебное ателье, домашняя мастерская по изготовлению блокнотов и ежедневников из дерева, мультипликационная студия, цирковая студия и другие. В итоге лучшей признана Мария Федянина, представившая проект «Доброград». Она получила грант в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги Мария направит на создание мастерской по пошиву сценических костюмов и ростовых кукол для детских праздников.