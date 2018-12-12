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В Саратовской области начинает работу «Школа начинающего туриста»

Новости
В Саратовской области начинает работу «Школа начинающего туриста»


Цель ее работы – повышение правовой грамотности жителей Саратовской области, планирующих свои путешествия.

Открытие школы инициировал комитет по туризму. Как пояснила его председатель Виктория Бородянская, в комитет поступают вопросы различного характера, начиная от того, как выбрать компанию-туроператора, куда поехать отдыхать, что есть интересного в Саратовской области, до вопросов, связанных с заключением договора на оказание туристических услуг и существующими порядками и обычаями других стран. «Именно для доступности информации и оперативного решения различных вопросов мы создали «Школу начинающего туриста», – сообщила она.

Школа будет работать в двух режимах – онлайн и в очной форме. До конца года будут сформированы специальные разделы на странице комитета официального портала Правительства области и на вновь создаваемом Туристическом портале региона, где можно будет найти ответы на часто возникающие вопросы. В первом квартале 2019 года школа заработает в очной форме.

Для формирования программ обучения, а также ответов на наиболее проблемные вопросы комитет по туризму области просит направлять информацию по адресу электронной почты sar.tourism@yandex.ru c пометкой «Школа начинающего туриста».