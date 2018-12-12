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Саратовский этнографический музей отмечает 25-летие
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Саратовский этнографический музей отмечает 25-летие

Новости
Саратовский этнографический музей отмечает 25-летие

Юбилейное мероприятие состоится 14 декабря в 15.00.

По информации организаторов, в этот день в экспозиционных залах можно будет ознакомиться с новой выставкой «Из истории этнографического исследования Саратовского края». На ней будет представлено более 100 предметов из фондов Саратовского областного музея краеведения, многие из которых экспонируются впервые. "В выставочном зале показаны экспонаты, собранные с 1920 по 1936 год во время историко-этнографических экспедиций под руководством профессора Саратовского университета Б.М.Соколова и его учеников, - рассказали в музее. - Благодаря этим исследованиям сохранились не только предметы быта, но и сведения о традициях, обрядах, праздниках и фольклоре народов Саратовского края".

На выставке представлены элементы народного костюма - головные уборы, пояса, украшения, а также предметы быта, орудия труда, детская одежда. Наибольший интерес представляет коллекция народных игрушек. Среди них деревянные топорик, рубель, ведро, кадочки, погремушка-шаркунок, свистульки и тряпичные куклы.

Необычным экспонатом выставки является украшение для ворот «Филипп пилит». Эта небольшая фигура мужчины с пилой выполнена из цельного куска дерева без единого гвоздя.

После небольшой экспресс-экскурсии по новой выставке гостей вовлекут в театрализованное представление в залах музея. Они увидят «живые» сцены из жизни горожан и сельских жителей губернии, посетят старинную квартиру, где насладятся классической музыкой, познакомятся с правилами этикета, услышат французскую речь. Жители немецких сел поделятся рецептом арбузного меда и варенья, мордовская семья познакомит со свадебными традициями, а зал саратовской гармоники порадует веселым ярмарочным представлением.

Продолжит праздник самобытное и яркое выступление известных в Саратове и области фольклорных ансамблей и солистов, которые будут представлять национальное многообразие Саратовского края.