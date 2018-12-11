Появился актуальный прогноз стоимости Tkeycoin
Предполагается, что те, кто уже сейчас купит Tkeycoin, крупно выиграет в самое ближайшее время. Сегодня Tkeycoin стоит 1$, но после выхода на биржевой рынок курс токена резко поднимется. Так считают независимые эксперты рынка крипты, проанализировавшие текущий уровень рисков инвестирования в новую валюту Tkeycoin, они убеждены, что стоимости в 400-450$ криптовалюта может достичь очень быстро.
Такое поведение токена обусловлено подписанием соглашения между Tkeycoin и биржей EXMO. Ведь пока такого не удавалось сделать ни одному блокчейн проекту на этапе ICO. Успешно пройденная на EXMO юридическая и техническая проверка окончательно подтвердила надёжность и высокую доходность вложений в Tkeycoin. Также прямым доказательством безопасности вложений являются поступающие заявки от иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке большого объема Tkeycoin.