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В минувшие сутки в огне погибли двое мужчин

Новости
В минувшие сутки в огне погибли двое мужчин

За минувшие сутки в Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 5 пожаров.

Вчера в 07.25 на пульт «01» Балашова поступил сигнал о пожаре в 2-х комнатной квартире 3-х этажного дома на улице Мельничной. Площадь пожара составила пять квадратных метров. По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении хозяина в нетрезвом состоянии. В результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения.

В этот же день в 22.30 на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в поселке Кирпичный Балаковского района. Площадь пожара составила 56 "квадратов". В результате пожара погиб 41-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.

Сегодня в шесть утра загорелся частный деревянный дом на улице Интернациональной. Площадь пожара составила 47 квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.