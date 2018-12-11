11 декабря 2018 18:40 ВТОРНИК
Новости
17:17 | 11 декабря
Студенты-программисты из Саратова поедут на ЧМ в Португалию
16:33 | 11 декабря
В саратовском оперном состоится концерт "Жизнь моя, театр!.."
15:57 | 11 декабря
Появился актуальный прогноз стоимости Tkeycoin
15:18 | 11 декабря
В минувшие сутки в огне погибли двое мужчин
14:25 | 11 декабря
Академдрама обнародовала список событий, которые подготовила к проведению в Год театра
13:37 | 11 декабря
Победителями конкурса "Киновертикаль" стали 69 авторов
12:57 | 11 декабря
В день открытия Года театра Вера Феоктистова проведет экскурсию по Академдраме
12:15 | 11 декабря
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
11:38 | 11 декабря
В Саратовской области открываются пять модернизированных кинозалов
10:37 | 11 декабря
Какому бизнесу стоить идти в социальную сеть и почему?
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Академдрама обнародовала список событий, которые подготовила к проведению в Год театра

Новости / Главное из рубрик / Культура
Академдрама обнародовала список событий, которые подготовила к проведению в Год театра

Академдрама обнародовала список событий, которые подготовила к проведению в Год театра.

Предлагаем вашему вниманию афишу:

Академдрама обнародовала список событий, которые подготовила к проведению в Год театра