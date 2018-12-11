Победителями конкурса "Киновертикаль" стали 69 авторов
Члены детского и юношеского жюри центрального события проекта «Малое кино – большое будущее» фестиваля «Киновертикаль» за 5 дней работы оценили 196 творческих работ юных авторов из 37 регионов России и 4 стран ближнего зарубежья.
Победителями и призерами конкурсной программы стали в итоге 69 индивидуальных авторов и 21 творческая группа из 18 регионов РФ, Беларуси, Донецкой и Луганской народных республик.
Ребята получили дипломы, хрустальные глобусы, ценные призы и памятные подарки. Богатый и разнообразный призовой фонд был сформирован благодаря активному участию в Проекте спонсоров и партнеров. Ими стали более 26 областных ведомств и частных организаций.
Проект «Малое кино – большое будущее» реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.