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Победителями конкурса "Киновертикаль" стали 69 авторов

Новости
Победителями конкурса "Киновертикаль" стали 69 авторов

Члены детского и юношеского жюри центрального события проекта «Малое кино – большое будущее» фестиваля «Киновертикаль» за 5 дней работы оценили 196 творческих работ юных авторов из 37 регионов России и 4 стран ближнего зарубежья.

Победителями и призерами конкурсной программы стали в итоге 69 индивидуальных авторов и 21 творческая группа из 18 регионов РФ, Беларуси, Донецкой и Луганской народных республик.

Ребята получили дипломы, хрустальные глобусы, ценные призы и памятные подарки. Богатый и разнообразный призовой фонд был сформирован благодаря активному участию в Проекте спонсоров и партнеров. Ими стали более 26 областных ведомств и частных организаций.

Проект «Малое кино – большое будущее» реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.