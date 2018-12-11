В день открытия Года театра Вера Феоктистова проведет экскурсию по Академдраме
2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.
Принято решение о проведении во всех регионах единого дня открытия Года театра.
Торжественные мероприятия по этому поводу пройдут в стране 13 декабря.
В этот день в Саратовском академическом театре драмы имени И.А.Слонова состоится большая театральная экскурсия. Проводит ее старейший работник Академдрамы и великолепная актриса Вера Григорьевна Феоктистова.
Начало экскурсии в 17.00 часов.
Вход бесплатный.
По предварительной регистрации на сайте.