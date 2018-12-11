Какому бизнесу стоить идти в социальную сеть и почему?

просмотров: 80

Прежде всего, их привлекают безграничные маркетинговые возможности социальных сетей. Тем более, что каких-то ограничений для деятельности компаний в социальных сетях нет. И это прекрасно понимает большинство предпринимателей. Так, согласно исследованиям, около 78% российских компаний уже присутствуют в той или иной степени в социальных сетях, а еще 10% процентов собираются создать аккаунты или сообщества в самое ближайшее время.Между тем, все же есть и те компании, для которых присутствие в социальных сетях и высокий уровень сетевой активности просто необходимы. Так, в социальных сетях преобладают компании, чья сфера деятельности – это торговля или оказание услуг. Это логично, ведь их прибыль, а значит и успех, напрямую зависят от количества обратившихся к ним клиентов. И социальные сети как нельзя лучше подходят для того, чтобы о своих товарах или услугах заявить огромной аудитории пользователей.Что делает современный человек, если ему нужные какие-то товары или услуги? Прежде всего, он ищет информацию в интернете, в том числе и в социальных сетях. Если фирма в социальных сетях не представлена, этот факт существенно ухудшает показатели ее репутации. Потребителей всегда интересуют те компании, которые представлены в социальных сетях.Возможности социальных сетей действительно безграничны. Так, социальную сеть «ВКонтакте» посещают ежедневно более 20 млн пользователей. Какая еще площадка дает такую возможность, чтобы о вашем бизнесе в один конкретный момент времени узнали миллионы человек? В этом плане альтернативы социальным сетям не существует. Даже реклама на ТВ не так эффективна, как собственная страничка компании в социальной сети, и это при том, что телевизионная реклама стоит в тысячи раз дороже социальных сетей.Ведение сообщества в социальной сети обходится примерно в 10-15 тысяч рублей в месяц, а реклама на телевидении – в 40-50 тысяч рублей за минуту, причем в эту сумму не входят затраты, понесенные на съемки ролика. Между тем, польза от социальных сетей куда более ощутима, так как в социальных сетях присутствуют практически все современные и активные люди.Если вы решили продвигать бизнес в социальных сетях, нужно выбрать наиболее востребованные сети. Только тогда охват потенциальных клиентов будет максимальным. В последние годы ВК лидирует по своим возможностям площадки для продвижения бизнеса. Следует также отметить, что аудитория ВК в большей степени готова платить за товары и услуги, чем аудитория ФБ.Современные люди готовы не только общаться и развлекаться в социальных сетях, но и тратить там свои деньги. Это прекрасно понимают и представители бизнеса, и разработчики ВК. Последние делают все возможное, чтобы эта соцсеть стала удобной эффективной площадкой для развития бизнеса. Так, появляется все больше и больше приложений и возможностей, которые повышают продажи – это живые обложки, карточки товаров, формы для сбора заявок и т.п.