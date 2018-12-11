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Саратовский "СГАУ-Саратов" сыграл с командой из Уфы вничью

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В матче уфимского "УГНТУ-ВНЗМ" и саратовского "СГАУ-Саратов" каждый из соперников решал свои турнирные задачи.

"Хозяевам площадки необходимо набирать очки, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на попадание в плей-офф. "Жёлто-зелёные" ведут борьбу за лидирующие строчки в турнирной таблице.

Подтверждая статус фаворита матча игроки "СГАУ-Саратов" в начале встречи завладели инициативой и вышли вперёд (2:4, 3:6, 6:8). Всё шло по сценарию Александра Алексеева, но увы после 15-й минуты матча инициативу перехватили уфимцы и сначала догнали нашу команду, а затем вышли вперёд. Попытки Евгения Лысакова остудить пыл наступательных действий "нефтяников" своими сейвами не увенчались успехом и на перерыв "аграрии" ушли уступая в три мяча 15:12.

Второй игровой отрезок в воротах саратовцев начал Юрий Сергеев, сменивший на последнем рубеже обороны нашей команды Евгения Лысакова. "Аграриям" необходимо было подтверждать статус фаворита матча и догонять соперника. Но "нефтяники" почувствовавшие, что могут сегодня победить, поймали кураж и смогли увеличить отрыв до пяти мячей к 43-й минуте встречи. Тут сыграла вратарская замена и Юрий Сергеев смог совершить несколько важных сейвов. Партнёры по команде смогли поддержать своего голкипера и благодаря отлично проведённому отрезку матча, который удалось выиграть со счётом 1:5, преимущество нашего соперника сократилось до минимума. За семь минут до конца "аграрии" сравняли счёт и обе команды ожидала тяжелейшая и нервная концовка. Уфимцы жаждали одержать победу, выходя вперёд в счёте, но все их усилия сводили на нет результативные броски "жёлто-зелёных". Так и случилось за пять секунд до конца встречи, когда правый крайний "СГАУ-Саратов" Владислав Размаев установил окончательный счёт матча 26:26.

СГАУ-Саратов:

Сергеев - 11/24 (45%), Лысаков - 3/16 (18%)

Карибов - 8/12, Пономарёв - 5/12, Болотин - 4/6, Размаев - 3/6, Елистратов - 2/2, Кривенко - 2/3, Трофимец - 1/2, Шарков - 1/1.

Следующий свой матч наша команда проведёт 13 декабря в г. Снежинск против местного "Сунгуля", - сообщает пресс-служба саратовского гандбольного клуба.