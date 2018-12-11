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В Саратовской области открываются пять модернизированных кинозалов

Новости / Культура
В Саратовской области открываются пять модернизированных кинозалов

В регионе продолжается реализация программы Фонда кино по поддержке организаций, осуществляющих кинопоказ в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек.

По информации областного методического киновидеоцентра, до конца недели в области начнут свою работу сразу пять модернизированных 3-D кинозалов. Так, 13 декабря в 16.00 в Красном Куте откроется кинотеатр «им.Карла Маркса». 14 декабря откроют свои двери модернизированные кинозалы в Дергачевском Доме кино и Районном Доме культуры р.п. Степное. 15 декабря своих первых зрителей примут обновленные кинозалы Калининска и Петровска.

До конца декабря в регионе начнут функционировать еще один муниципальный кинозал в Новоузенске и три частных - в Балашове и Ртищеве.

В киновидеоцентре напомнили, что сего в рамках данной программы Фонда кино в 2016-2018 г.г. модернизировано 26 кинозалов в 20 малых городах и районных центрах Саратовской области. Общий объем инвестиций, направленных на эти цели, на текущий момент составил 130 млн рублей.



Для справки

Всего в рамках программы Фонда кино по субсидированию модернизации и технического переоснащения кинозалов малых городов РФ (численностью до 500 тыс.чел.) в 2016-2018 г.г. модернизировано 26 кинозалов в 20 малых городах и районных центрах Саратовской области. Общий объём инвестиций на модернизацию муниципальных кинозалов на текущий момент составил 130 миллионов рублей.