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Мошенники лишили двух пенсионерок 300 тысяч рублей

Новости / ЧП
Мошенники лишили двух пенсионерок 300 тысяч рублей


По подозрению в совершении преступлений задержаны мужчина и три женщины.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, злоумышленники проникали в дома потерпевших под предлогом скупки раритетных швейных машин. Пока одна из задержанных отвлекала потенциальную жертву, ее сообщницы совершали хищение денежных средств. Также подозреваемые могли представляться социальными работниками.

Мошенники лишили двух пенсионерок 300 тысяч рублей

- Жертвами «скупщиков» стали две пенсионерки, проживающих в Петровском и Аткарском районах. После визита злоумышленниц, потерпевшие обнаружили пропажу денежных средств, припасенных на «черный» день, - сообщили в пресс-службе. - У пенсионерки из Аткарска было похищено более 250 тысяч рублей, у жительницы Петровского района было похищено около 50 тысяч.

Мошенники лишили двух пенсионерок 300 тысяч рублей

Всех, кто пострадал от действий данных людей, просят незамедлительно связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефонам: 741-333, 99-49-15, 99-49-56.

Мошенники лишили двух пенсионерок 300 тысяч рублей