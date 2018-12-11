Мошенники лишили двух пенсионерок 300 тысяч рублей
По подозрению в совершении преступлений задержаны мужчина и три женщины.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, злоумышленники проникали в дома потерпевших под предлогом скупки раритетных швейных машин. Пока одна из задержанных отвлекала потенциальную жертву, ее сообщницы совершали хищение денежных средств. Также подозреваемые могли представляться социальными работниками.
- Жертвами «скупщиков» стали две пенсионерки, проживающих в Петровском и Аткарском районах. После визита злоумышленниц, потерпевшие обнаружили пропажу денежных средств, припасенных на «черный» день, - сообщили в пресс-службе. - У пенсионерки из Аткарска было похищено более 250 тысяч рублей, у жительницы Петровского района было похищено около 50 тысяч.
Всех, кто пострадал от действий данных людей, просят незамедлительно связаться с ближайшим отделом полиции или позвонить по телефонам: 741-333, 99-49-15, 99-49-56.