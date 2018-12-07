Финансовые затруднения ООО «ИнжиТех» поможет преодолеть Russian Friends Capital
Фонд прямых инвестиций Russian Friends Capital ведет переговоры с единственным в РФ производителем оборудования для горной промышленности ООО «ИнжиТех» о приобретении контрольного пакета акций компании. Предприятие находится в сложном финансовом положении, имея общий объем задолженности перед кредиторами в размере 600 млн рублей. Фонд ведет переговоры как с компанией о приобретении актива, так и с кредиторами ООО «ИнжиТех» о реструктуризации долгового портфеля. Надо отметить, что стратегией фонда Russian Friends Capital являются инвестиции в технологичные компании в России и за рубежом с целью создания совместных предприятий на территории России с последующей локализации технологий с российскими исследовательскими центрами. Кроме этого, стратегия фонда предусматривает инвестиции в промышленные активы, требующие антикризисного управления и оздоровления.
ООО «ИнжиТех» имеет крупных клиентов в РФ, взаимодействие с которыми приносит 87% выручки. Среди них такие металлургические и горнодобывающие компании РФ, как EVRAZ, «Северсталь», СУЭК, «Норильский никель», «Мечел», есть заказчики из Казахстана и Армении (сотрудничество с ними приносит соответственно 10% и 3% выручки от поставок оборудования).
Инвестиционный фонд Russian Friends Capital (http://www.rfcap.ru) рассчитывает стать основным партнером ООО «ИнжиТех», завладев контрольным пакетом акций. Инвесторы намерены предоставить оборотные средства компании для перезапуска производственных мощностей, завершения строительства завода в РФ и реструктуризации долга. Эти меры позволят сохранить в стране единственное предприятие, активно реализующее программу импортозамещения и занимающееся производством спецоборудования мирового уровня для горнорудных и металлургических компаний.
Фонд прямых инвестиций Russian Friends Capital создан в 2011 году выходцами из Европейской подшипниковой корпорации (ЕПК) Александром Кузнецовым и Александром Поцелуевым. Одним из партнеров фонда является российский предприниматель Олег Савченко, обладающий многолетним опытом инвестиций и развития машиностроительных компаний.