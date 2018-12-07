Министр природных ресурсов и экологии области стал фигурантом уголовного дела
Дмитрий Соколов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, "есть основания полагать, что чиновник создал искусственные условия для прекращения хозяйственной деятельности трех лесхозов, расположенных на территории Саратовской области, что привело к исключению данных учреждений из Единого государственного реестра юридических лиц и списанию их кредиторской задолженности по налогам и страховым взносам".
Факт злоупотребления должностными полномочиями выявлен сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области и регионального управления ФСБ России. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании меры пресечения Дмитрию Соколову.
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