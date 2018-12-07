При строительстве экспериментальных участков дорог используют хризотил-асбест
В трех климатических зонах России – в гористых участках на юге страны, в зоне вечной мерзлоты и в средней полосе – несколько действующих дорог превратятся в пробные полигоны. Росавтодор запускает испытания инновационного асфальтового покрытия ЩМА – щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщают «Известия» (https://iz.ru/784921/anzhelina-grigorian/asfalt-protestiruiut-v-trekh-klimaticheskikh-zonakh). ЩМА – покрытие с высоким содержанием щебня и стабилизирующих добавок из хризотил-асбеста, включенные в состав для удержания связующего вещества (битума) от стекания.
Как отмечают специалисты, инновационная смесь и новые технологии укладки позволят в значительной степени усилить прочность и долговечность дорог. Среди важных преимуществ применения ЩМА с хризотил-асбестом – защита покрытия от расслаивания и устойчивость к частым перепадам температуры от плюса к минусу. Минерал повышает толщину битумной пленки, а также не позволяет битуму высохнуть максимально, благодаря чему смесь не дает воде накапливаться в толще покрытия и мешает образованию в покрытии пустот и трещин. Кроме того, применение ЩМА намного экономичнее по сравнению с использованием горячего асфальтобетона.