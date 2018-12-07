Александр Логинов завоевал "бронзу" в спринтерской гонке в Словении
Это первый в этом сезоне подиум у российских биатлонистов на этапах Кубка мира.
Только что в словенской Поклюке завершилась спринтерская гонка у мужчин на дистанции 7,5 км. За Россию выступали шесть спортсменов, в том числе уроженец Саратова Александр Логинов. Именно он показал лучший результат среди соотечественников, заняв третье место. На финише наш земляк всего 0,4 секунды уступил французу Антона Гигонна.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. Допустив один промах при стрельбе стоя, он более 16 секунд выиграл у француза и россиянина, отстрелявшихся чисто.
Фото https://www.newsli.ru