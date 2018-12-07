В Лысогорском районе открылась модельная библиотека нового типа

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"В мероприятии приняли участие министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина, директор департамента государственных и приоритетных проектов Российской государственной библиотеки (Москва) Евгения Гусева и директор по межрегиональному сотрудничеству ВГБИЛ им. М.И. Рудомино (Москва) Анастасия Дятловская.Модернизация Лысогорской библиотеки осуществлялась в рамках реализации «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» по индивидуальному проекту Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино. «Иностранка» разработала дизайн, поставила в библиотеку новую современную мебель, осветительные приборы, техническое оборудование. В свою очередь, администрация Лысогорского района выделила средства на реконструкцию и ремонт помещений в размере свыше 5 млн. рублей.После капитального ремонта и дизайна внутреннего пространства в библиотеке появились зоны общения; открытого фонда; индивидуальной работы с книгами и материалами; лекций и кинопоказов; работы за компьютерами; выставочное пространство; детское пространство и другие. Теперь здесь можно будет провести виртуальную экскурсию, мастер-класс, телемост, виртуальную конференцию, круглый стол, презентацию, разнообразные игры, заседания клубов по интересам, литературные студии, концерты, выставки, перформансы и многое другое.Министр культуры Татьяна Гаранина отметила:- Мы благодарны библиотеке им. Рудомино за внимание и поддержку. Московские специалисты разработали концепцию пространственного зонирования и подготовили индивидуальный архитектурный дизайн-проект. Двухэтажное здание библиотеки позволяет разместить в одном помещении различные функциональные зоны-модули. Теперь Лысогорская библиотека – это интеллектуальный центр, оснащенный скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Здесь предусмотрено создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами. В составе библиотечных фондов предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению».Сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.