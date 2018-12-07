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ВНИМАНИЕ: в связи с уборкой снега на улице Большая Казачья сегодня ночью будет ограничена парковка

Новости
ВНИМАНИЕ: в связи с уборкой снега на улице Большая Казачья сегодня ночью будет ограничена парковка

На улице Большая Казачья сегодня ночью будет ограничена парковка.

С целью обеспечения безопасности участников дорожного движения в период проведения работ по очистке проезжей части, в период с 20.00 7 декабря 2018 года по 06.00 8 декабря 2018 года будет введено временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на улице Большая Казачья от улицы им. Горького до улицы Вольская. Исключение составляют автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Будет организована расстановка временных запрещающих дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». Саратовская администрация просит водителей с пониманием отнестись к данным мерам.