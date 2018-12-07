Средняя заработная плата работников соцсферы увеличилась на 17,6%
В Саратовской области в январе-сентябре этого года средняя заработная плата работников социальной сферы увеличилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23,3 тысячи рублей.
Работа по повышению заработной платы работников бюджетной сферы продолжается в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации.
За все время действия указов средний уровень заработной платы работников социальной сферы (учителя, врачи, социальные работники, средний и младший медицинский персонал, воспитатели, работники культуры, преподаватели СПО) вырос более чем на 75%. Для сравнения: в 2012 году, по данным статистики, средняя заработная плата работников социальной сферы составляла 13,2 тысячи рублей.