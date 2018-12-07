Саид Магомедов стал обладателем Кубка России по кикбоксингу
С 3 по 7 декабря 2018 года в Уфе проходит Кубок России по кикбоксингу в дисциплинах «К1» и «Фулл-контакт» и Всероссийский турнир памяти мастера спорта международного класса Елены Логунковой среди юношей.
500 спортсменов из 26 регионов России сражаются за звание лучших, после чего сильнейшие будут зачислены в сборную команду России.
Саратовскую область представляют спортсмены школы спортивных единоборств имени С.Р. Ахмерова: Мастер спорта международного класса по кикбоксингу Магомедов Саид, который стал обладателем Кубка России 2018 года в весовой категории до 67 кг и Фролов Егор, который на Всероссийском турнире памяти мастера спорта международного класса Елены Логунковой занял 1 место в весовой категории до 54 кг среди юношей 2002-2003 г.р.
Спортсменов подготовил заслуженный тренер России, старший тренер сборной России в разделе К-1 – Далгатов Расул Чкалович.