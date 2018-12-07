Объявлен конкурс для школьников-дизайнеров
Организаторы Национального конкурса школьника-дизайнера «Талант, согревающий добром», в рамках которого дети и подростки всей страны получат возможность продемонстрировать свое видение одежды для учебной деятельности, ставят перед собой задачу поддержать решение этой задачи на федеральном уровне, способствовать усилению внимания государства и общества к вопросам качества и доступности школьной формы.
Миссия конкурса - способствовать раскрытию талантов и навыков школьников, консолидировать общественное мнение по вопросам государственной образовательной политики, создать и представить яркие образы российской школы будущего.
Уникальной особенностью конкурса является то, что автором его идеи является 12-летняя московская школьница Александрия Лаптева, которая, несмотря на свой возраст, успешно совмещает учебу в общеобразовательной школе, спорт, занятия дизайном и музыкой, волонтерство и участие в реализации социально значимых проектов.
С информацией о конкурсе школьника-дизайнера «Талант, согревающий добром» более подробно можно ознакомиться на сайте.