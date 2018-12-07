7 декабря 2018 23:12 ПЯТНИЦА
Новости
18:56 | 07 декабря
Финансовые затруднения ООО «ИнжиТех» поможет преодолеть Russian Friends Capital
18:53 | 07 декабря
Министр природных ресурсов и экологии области стал фигурантом уголовного дела
18:45 | 07 декабря
Александр Логинов завоевал "бронзу" в спринтерской гонке в Словении
18:30 | 07 декабря
При строительстве экспериментальных участков дорог используют хризотил-асбест
18:00 | 07 декабря
В Лысогорском районе открылась модельная библиотека нового типа
17:09 | 07 декабря
ВНИМАНИЕ: в связи с уборкой снега на улице Большая Казачья сегодня ночью будет ограничена парковка
16:42 | 07 декабря
Средняя заработная плата работников соцсферы увеличилась на 17,6%
16:00 | 07 декабря
Саид Магомедов стал обладателем Кубка России по кикбоксингу
15:06 | 07 декабря
Объявлен конкурс для школьников-дизайнеров
14:17 | 07 декабря
Саратовская ГИБДД начала акцию "Нетрезвый водитель"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Объявлен конкурс для школьников-дизайнеров

Новости


Организаторы Национального конкурса школьника-дизайнера «Талант, согревающий добром», в рамках которого дети и подростки всей страны получат возможность продемонстрировать свое видение одежды для учебной деятельности, ставят перед собой задачу поддержать решение этой задачи на федеральном уровне, способствовать усилению внимания государства и общества к вопросам качества и доступности школьной формы.

Миссия конкурса - способствовать раскрытию талантов и навыков школьников, консолидировать общественное мнение по вопросам государственной образовательной политики, создать и представить яркие образы российской школы будущего.

Уникальной особенностью конкурса является то, что автором его идеи является 12-летняя московская школьница Александрия Лаптева, которая, несмотря на свой возраст, успешно совмещает учебу в общеобразовательной школе, спорт, занятия дизайном и музыкой, волонтерство и участие в реализации социально значимых проектов.

С информацией о конкурсе школьника-дизайнера «Талант, согревающий добром» более подробно можно ознакомиться на сайте.