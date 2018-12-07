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Саратовская ГИБДД начала акцию "Нетрезвый водитель"
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовская ГИБДД начала акцию "Нетрезвый водитель"

Новости
Саратовская ГИБДД начала акцию "Нетрезвый водитель"

С 7 по 8 декабря сотрудники ГИБДД по городу Саратову будут проводить оперативно-профилактические мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция предупреждает водителей, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность с максимальной санкцией – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

ГИБДД по городу Саратову призывает всех участников дорожного движения не преступать закон и напоминает автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих. О фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона).