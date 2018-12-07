Два человека пострадало при пожаре в гараже балаковского предприятия
ЧП произошло сегодня ранним утром.
По информации пресс-службы регионального управления МЧс, в 06 ч. 24 на пульт «01» г. Балаково поступило сообщение о пожаре в гараже предприятия ООО "Сельхозтехника". По предварительной версии, там взорвался газовый баллон.
В результате происшествия пострадало два человека. Это рабочие предприятия, которые находились на момент пожара в гараже. С ожогами средней степени они госпитализированы в больницу еще до приезда пожарных подразделений.
На место происшествия от МЧС было направлено 5 автоцисцерн, 20 человек личного состава. Сообщается, что в 08 ч. 39 м. пожар ликвидирован. Его площадь составила 100 кв.м. На момент возгорания внутри находилось 7 единиц техники предприятия.