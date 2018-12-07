В Заводском районе две ночи будут ремонтировать переезд
В связи с этим будет временно закрыто движение на данном участке.
По информации пресс-службы Приволжской магистрали, в период с 21:00 8 декабря до 05:00 9 декабря и с 21:00 9 декабря до 05:00 10 декабря будут проводиться ремонтные работы на железнодорожном переезде на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина речка, Заводской район). Проезд для автомобильного транспорта в это время будет закрыт.
Автомобилистов просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездки. В частности, они могут совершить объезд через путепровод на ул. Тульской.