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В Заводском районе две ночи будут ремонтировать переезд

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В Заводском районе две ночи будут ремонтировать переезд


В связи с этим будет временно закрыто движение на данном участке.

По информации пресс-службы Приволжской магистрали, в период с 21:00 8 декабря до 05:00 9 декабря и с 21:00 9 декабря до 05:00 10 декабря будут проводиться ремонтные работы на железнодорожном переезде на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина речка, Заводской район). Проезд для автомобильного транспорта в это время будет закрыт.

Автомобилистов просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездки. В частности, они могут совершить объезд через путепровод на ул. Тульской.