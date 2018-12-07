Для школьников провели «КВН дорожных наук»
Состоялся слет юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений Кировского района.
Мероприятие провели сотрудники ГИБДД города. Они проверили, насколько хорошо дети знают Правила дорожного движения, организовав для них игру-викторину «КВН дорожных наук». Участники отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, кроссворды, разгадывали ребусы о значении дорожных знаков, а также пробовали себя в роли настоящих инспекторов ГИБДД, наглядно показывая различные жесты регулировщика. Приятным сюрпризом для жюри стало «Домашнее задание», специально подготовленное к мероприятию каждой школой.
По итоговым результатам победу в соревновании одержала команда школы №21 им. П.А.Столыпина, второе место заняли учащиеся лицея математики и информатики, третье место разделили команды ООШ №14 и СОШ №67 им. О.И. Янковского.