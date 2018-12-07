7 декабря 2018 15:07 ПЯТНИЦА
Новости
13:31 | 07 декабря
20 декабря в Саратове состоится юбилейный концерт Леонида Сметанникова
12:33 | 07 декабря
Академопера награждена памятным знаком спецпроекта "Даты"
11:40 | 07 декабря
Два человека пострадало при пожаре в гараже балаковского предприятия
10:49 | 07 декабря
В Заводском районе две ночи будут ремонтировать переезд
09:52 | 07 декабря
Для школьников провели «КВН дорожных наук»
09:00 | 07 декабря
В лесах Саратовской области появятся кедровые корейские сосны
18:00 | 06 декабря
Саратовцам расскажут об утрачнных храмах
16:48 | 06 декабря
В Саратовской области наиболее востребованы вакансии строителей и инженеров
16:00 | 06 декабря
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года
15:33 | 06 декабря
В Новобурасском районе на пожаре погибли два ребенка
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В лесах Саратовской области появятся кедровые корейские сосны

Новости
В лесах Саратовской области появятся кедровые корейские сосны


О работах по лесовосстановлению на встрече с журналистами рассказал министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов.

По словам министра, посадка молодых лесов на территории нашего региона в 2018 году была проведена на площади 1507,4 га. Работы были проведены в оптимальные агротехнические сроки, в них приняли участие 340 сотрудников лесохозяйственных учреждений.

Лесовосстановление продолжится в 2019 году. Для этих целей в областных лесных питомниках выращено 3,5 миллиона штук сеянцев и саженцев. Весной 2019 года они будут высажены в лесном фонде и населенных пунктах области.

Дмитрий Соколов подчеркнул, что большое внимание уделяется сбору семен с высокими генетическими свойствами. Так, в этом году заготовлено 22 тонны семян дуба черешчатого, в настоящее время идет сбор семян сосны, планируется заготовить порядка 20 тонн шишек.

Продолжается работа по расширению видов выращиваемого посадочного материала. Весной закуплено и посеяно 48 кг семян сосны кедровой корейской. Кроме того, осенью в Новобурасском лесопитомнике посеяно 11 видов древесно-кустарниковых пород.

Фото https://www.agroxxi.ru