В лесах Саратовской области появятся кедровые корейские сосны

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По словам министра, посадка молодых лесов на территории нашего региона в 2018 году была проведена на площади 1507,4 га. Работы были проведены в оптимальные агротехнические сроки, в них приняли участие 340 сотрудников лесохозяйственных учреждений.Лесовосстановление продолжится в 2019 году. Для этих целей в областных лесных питомниках выращено 3,5 миллиона штук сеянцев и саженцев. Весной 2019 года они будут высажены в лесном фонде и населенных пунктах области.Дмитрий Соколов подчеркнул, что большое внимание уделяется сбору семен с высокими генетическими свойствами. Так, в этом году заготовлено 22 тонны семян дуба черешчатого, в настоящее время идет сбор семян сосны, планируется заготовить порядка 20 тонн шишек.Продолжается работа по расширению видов выращиваемого посадочного материала. Весной закуплено и посеяно 48 кг семян сосны кедровой корейской. Кроме того, осенью в Новобурасском лесопитомнике посеяно 11 видов древесно-кустарниковых пород.Фото https://www.agroxxi.ru