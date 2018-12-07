7 декабря 2018 04:32 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 06 декабря
Саратовцам расскажут об утрачнных храмах
16:48 | 06 декабря
В Саратовской области наиболее востребованы вакансии строителей и инженеров
16:00 | 06 декабря
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года
15:33 | 06 декабря
В Новобурасском районе на пожаре погибли два ребенка
15:00 | 06 декабря
Проект "Школа молодых управленцев" назван эффективным и востребованным
14:42 | 06 декабря
«В кругу друзей» или «Единство непохожих»
14:00 | 06 декабря
В HeadHunter выяснили, где работники Саратовской области проведут новогодние корпоративы
12:51 | 06 декабря
На Кубке фестиваля следж-хоккейной лиги выгравируют имена игроков команды "Крылья"
12:00 | 06 декабря
Перед судом предстанет сотрудник полиции, обвиняемый в нарушении ПДД
10:48 | 06 декабря
В Саратовской области стартовал проект "Мама-предприниматель"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцам расскажут об утрачнных храмах

Новости
Саратовцам расскажут об утрачнных храмах


Бесплатные автобусные экскурсии пройдут в ближайшие выходные, 8 и 9 декабря.

По информации комитета по туризму, в субботу состоится познавательная поездка «Утраченные храмы городских окраин Саратова начала XX века». Автобусная экскурсия посвящена поздним церквям царского периода – Кафедральному Александро-Невскому Собору на Новособорной площади, Княже-Владимирской церкви на Полтавской площади, Богородице-Владимирской (Маминской) церкви, Никольской часовне Императорского Университета, полковой Александро-Невской церкви при городских казармах, Тихвинской церкви Тюремного замка и Никольской церкви Арестантской роты, Сретенской (Петропавловской) церкви и Иверской часовне на Верхнем базаре. Сбор группы - в 12.00 на ул. Радищева у Консерватории.

В воскресенье пройдет экскурсия «Обзор храмов и часовен старого Саратова с Николаевской улицы». Участникам расскажут историю возрожденной Александро-Невской и утраченной Иверской часовен, утраченных Сретенской (Петропавловской) церкви, старообрядческой Покровской церкви (белокриницкое согласие), Ново-Никольской «на горах» церкви, старообрядческой Троицкой церкви (поморское согласие), а также Ново-Покровского храма на Покровской площади.

К участию также приглашаются все желающие. Автобус отправится на маршрут в 12.00 от часовни на Театральной площади.

Фото http://saratovregion.ucoz.ru