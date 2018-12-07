Саратовцам расскажут об утрачнных храмах
Бесплатные автобусные экскурсии пройдут в ближайшие выходные, 8 и 9 декабря.
По информации комитета по туризму, в субботу состоится познавательная поездка «Утраченные храмы городских окраин Саратова начала XX века». Автобусная экскурсия посвящена поздним церквям царского периода – Кафедральному Александро-Невскому Собору на Новособорной площади, Княже-Владимирской церкви на Полтавской площади, Богородице-Владимирской (Маминской) церкви, Никольской часовне Императорского Университета, полковой Александро-Невской церкви при городских казармах, Тихвинской церкви Тюремного замка и Никольской церкви Арестантской роты, Сретенской (Петропавловской) церкви и Иверской часовне на Верхнем базаре. Сбор группы - в 12.00 на ул. Радищева у Консерватории.
В воскресенье пройдет экскурсия «Обзор храмов и часовен старого Саратова с Николаевской улицы». Участникам расскажут историю возрожденной Александро-Невской и утраченной Иверской часовен, утраченных Сретенской (Петропавловской) церкви, старообрядческой Покровской церкви (белокриницкое согласие), Ново-Никольской «на горах» церкви, старообрядческой Троицкой церкви (поморское согласие), а также Ново-Покровского храма на Покровской площади.
К участию также приглашаются все желающие. Автобус отправится на маршрут в 12.00 от часовни на Театральной площади.
Фото http://saratovregion.ucoz.ru