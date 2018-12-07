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В Саратовской области наиболее востребованы вакансии строителей и инженеров

Новости
В Саратовской области наиболее востребованы вакансии строителей и инженеров



В базе данных службы занятости региона более 24 тысяч вакантных должностей и свободных рабочих мест, из которых 56% приходится на рабочие профессии и 44% - на вакансии ИТР и служащих.

По информации министерства занятости, труда и миграции области, наибольший интерес у работодателей вызывают рабочие по строительным профессиям. Это электрогазосварщики, машинисты различной строительной техники, монтажники, плотники и столяры, маляры-штукатуры, строительные и дорожные рабочие, рабочие по благоустройству населенных пунктов. На рынке труда также требуются слесари различных специализаций, станочники широкого профиля, водители автомобилей, трактористы, кондукторы, продавцы, кладовщики, кассиры, электрики, электромонтеры. Также предприятиям и организациям требуются сторожа и вахтеры, грузчики, дворники, уборщики производственных и служебных помещений, подсобные рабочие.

По вакансиям ИТР и служащих наибольший спрос на инженеров различного профиля (проектировщиков, конструкторов, технологов), страховых и рекламных агентов, менеджеров (в основном, в рекламе и торговле), бухгалтеров, врачей, медсестер и санитаров, лаборантов, преподавателей, воспитателей, техников, парикмахеров.

Высокооплачиваемыми в регионе остаются вакансии руководителей различного уровня, рабочих высокой квалификации, врачей-специалистов.

Фото https://kokshetau.asia