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В Новобурасском районе на пожаре погибли два ребенка

Новости / ЧП
В Новобурасском районе на пожаре погибли два ребенка



По предварительным данным, дети находились дома одни.

Пожар произошел сегодня около полудня. В селе Тарханы горел частный деревянный дом. На момент прибытия первого пожарного подразделения жилище уже было охвачено открытом огнем. При тушении пожара обнаружены тела двух трехлетних мальчиков.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, на место выехали сотрудники органов дознания и испытательной пожарной лаборатории для установления причин и обстоятельств трагедии. По предварительным данным, дети на момент пожара находились дома одни.

Сегодня в районе планируется проведение внепланового заседания районного КЧС и ОПБ.

Фото https://s.0462.ua