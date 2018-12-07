В Новобурасском районе на пожаре погибли два ребенка
По предварительным данным, дети находились дома одни.
Пожар произошел сегодня около полудня. В селе Тарханы горел частный деревянный дом. На момент прибытия первого пожарного подразделения жилище уже было охвачено открытом огнем. При тушении пожара обнаружены тела двух трехлетних мальчиков.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, на место выехали сотрудники органов дознания и испытательной пожарной лаборатории для установления причин и обстоятельств трагедии. По предварительным данным, дети на момент пожара находились дома одни.
Сегодня в районе планируется проведение внепланового заседания районного КЧС и ОПБ.
Фото https://s.0462.ua