«В кругу друзей» или «Единство непохожих»

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Это совместный проект ко Всемирному дню инвалидов Благотворительного фонда "Александр Невский" и консерватории, которая с воодушевлением восприняла инициативу, организовала и провела незабываемый праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья.«В кругу друзей», а точнее любимых сказочных персонажей, героев популярных мультиков участники и гости фестиваля оказывались уже в фойе. Детей и их родителей встречали песнями, шутками, сладостями. Рядом с Театральным залом радовали глаз работы выставки творческих поделок ребят, которые в этот день выступали в праздничном концерте.Вместе с талантливыми детьми с ограниченными физическими возможностями в нем приняли участие студенты театрального института Саратовской консерватории, а так же участники волонтёрского движения СГАУ. Было очевидно, что все юные артисты выступали на какой-то одной, захватившей их душевной волне.Номера были разными по настроению. Волнующе прозвучала «Аве Мария» Дж.Каччини, исполненная Леной Ежеватовой на блокфлейте. Трогательно – «Шумовой оркестр» фонда «Александр Невский». Озорно - цыганский танец самых юных участников, воспитанников детского сада компенсирующего вида № 126. Публика задорно подпевала Маше Балашовой с ее «Волшебником-недоучкой» и «Непоседе» Влада Филиппова. Яркими выступлениями порадовал хореографический коллектив «Апельсин» из саратовской школы-интерната №1. Эстрадный танец «Стиляги» был очень атмосферным и действительно стильным. Ослепительно «сверкала» «Головоломка». Танец под таким названием показала студия «Карамель», тоже первой школы-интерната, но уже из Энгельса.В этот день звучали искренние поздравления, маленькие артисты с ограниченными возможностями получили много дружелюбных улыбок и даров. Большим подарком стали внимание и душевность, с которыми своих юных коллег встретили студенты театрального института. Ребята с особенностями развития своими выступлениями показали, что их желание творить – безгранично. Юноши и девушки, выбравшие актерское мастерство своей профессией, ответили исключительно искренними мастер-классами, какими стали отрывки из их первых сценических работ. Очаровательной и искренней пантомимой «Манекен» зрителей очень тронула студентка 2 курса драмы мастерской заслуженной артистки России Эльвиры Данилиной, а так же студенты мастерской показали клоунский номер «Лучший подарок», подготовленный специально для фестиваля. В веселую интерактивную историю превратили фрагмент из своего первого дипломного спектакля «Лимерики» по детским английским стихам третьекурсники мастерской заслуженного артиста России Игоря Баголея (режиссер спектакля, заведующая кафедрой мастерства актера Любовь Баголей). Абсолютно покорили хулиганистые и абсолютно живые «Поющие страусы» (номер с куклами показали студенты мастерской народной артистки России Татьяны Кондратьевой).В этот день вместе детей и молодежь собрало искусство. И не только искусство как таковое, хотя и танцев, и музыкальных номеров в Театральном зале СГК в концертной программе было много, и один ярче другого. Речь сейчас – об умении распахнуть сердце навстречу тем, кому сложнее чем тебе. У режиссёра праздничной программы, Заслуженной артистки России Эльвиры Данилиной помимо талантов актрисы и театрального педагога есть ещё один: её взгляд умеет сканировать боль человеческую, а душа отзываться.Режиссер сообщила, что в дальнейших творческих планах разработка проведения фестиваля на всероссийском уровне. Хочется верить, что также в ближайшем будущем увидит свет проект «Единство непохожих». Ведь в последнее время многие здоровые и, казалось бы, здравомыслящие люди, неустанно говорят об инклюзии детей с ограниченными возможностями, на деле ставя ударение на слово "ограниченный". Эльвира Данилина, организовав чудный праздник, показала, как нужно. Хоть и банально звучит, дружба и творчество объединяют и побеждают. Главное, помогать тем, кто нуждается. И тем, кто знает, как помочь.Автор Елена Маркелова