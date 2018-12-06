Почему MyChargeBack может работать без контроля

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По мнению многих аналитиков, россияне в целях быстрого заработка нередко инвестируют в организации, которые в последующем блокируют или сливают деньги клиентов. В связи с этим в России сегодня набрал популярности тренд по возврату средств через платежные системы. В данной статье мы бы хотели рассказать о компании, которая, согласно заявленной информации, предоставляет услуги чарджбэка, но не имеет регистрации на территории РФ – MyChargeBack.Почему заинтересовала данная организация? В первую очередь – обильное количество рекламы в сети, рассчитанной на российских граждан. Компания ведет агрессивную маркетинговую стратегию: множество статьей о структуре на различных сайтах, отзывы – практически все положительные. Кстати, во время расследования по данному делу была обнаружена компания, которая предоставляет MyChargeBack положительные комментарии, другими словами, заказные отзывы.Возникает вопрос, почему в период напряженных отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами американская компания так активно пробивается на российский рынок? Из-за санкций огромное количество структур США покидает территорию РФ, MyChargeBack, наоборот, разворачивает глобальную рекламную кампанию, предлагая свои услуги.После небольшого расследования стало известно, что компания зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки, собственно, данный факт MyChargeBack подтверждает лично. При этом у компании нет документальных разрешений реализовать свою деятельность в России, они не платят налоги, их работа не контролируется. Представители MyChargeBack считают, что им такое разрешение не нужно, они могут работать с русскими пользователями на основании личного соглашения. И данный факт сотрудники свободно подтверждают как в личном разговоре с клиентом, так и в письменном виде.Обратите внимание, что как таковой, договор с организацией клиент не заключает, происходит подтверждение в форме электронной переписки, письма-соглашения, которое не является официальным документом. Так как MyChargeBack не зарегистрирована на территории страны, пожаловаться на нее в органы не получится, компания может безнаказанно реализовать любую деятельность.Итак, официально сотрудничество с MyChargeBack российские граждане не подтверждают, как происходить оплата услуг? На сайте организации присутствует форма, в которой необходимо указать данные по банковской карте: ФИО, номер карты, срок действия и, внимание, код CVV. Другими словами, MyChargeBack требует у клиента информацию, которую банки категорически запрещают озвучивать посторонним людям.В целом, изучив структуру работы MyChargeBack, возникает больше вопросов, чем ответов. Существует огромное количество гипотез, какая основная цель работы американской компании на территории РФ, без контроля регулирующих органов. Настораживает факт отсутствия официального представительства в России, а также пакет документов, который MyChargeBack запрашивает у российских граждан.На территории страны достаточно юридических компаний с послужным списком реализованных дел, которые имеют реальные офисы с профессиональными сотрудниками. ИНН/КПП и ОГРН таких компаний находятся в свободном доступе, их можно проверить, запросить дополнительные данные. В случае спорной ситуации – написать заявление в органы.Сотрудничая с MyChargeBack, клиент ничего из этого сделать не может. Он в полной информационной изоляции предоставляет свои личные данные лишь за обещания голоса в трубке телефона. Будьте осмотрительны, не предоставляйте свои средства и личные данные компаниям, которые невозможно проверить.