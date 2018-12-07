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Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Новости / Общество
В список попал китайский производитель Huawei

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Топ-10 лучших смартфонов составило Роскачество.
На первой строчке разместился Galaxy Note 9. В списке есть и китайский производитель Huawei.

Итоговый рейтинг лучших смартфонов 2018:

1. Samsung Galaxy Note 9.

2. iPhone XS Max.

3. iPhone XS.

4. Samsung Galaxy S9.

5. Samsung Galaxy S9+.

6. Samsung Galaxy S8.

7. Huawei Mate 20 Pro.

8. iPhone XR.

9. Samsung Galaxy S8+.

10. iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro.

Тестирование Роскачество проводило совместно с международной ассоциацией потребительских испытаний International Consumer Research and Testing. Эксперты оценивали ведущие модели таких компаний, как iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Sony и Google.

В частности, экспертам понравился экран Liquid Retina, разработанный в iPhone и установленный на модель XR. Он отличается яркостью, точностью передачи цветов, с него удобно читать даже при ярком свете. Экран Huawei Mate 20 Pro не уступает Liquid Retina. Однако и первый, и второй проигрывают более дорогим OLED-дисплеям, которые стоят на iPhone XS или XS Max.

Что касается скорости процессоров, то безусловными победителями опять же стали iPhone XS, XS Max и XR. Только на четвертом месте оказался Huawei, а лидер общего рейтинга Samsung Galaxy Note 9 показал только шестой результат.
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