Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года
В список попал китайский производитель Huawei
Топ-10 лучших смартфонов составило Роскачество.
На первой строчке разместился Galaxy Note 9. В списке есть и китайский производитель Huawei.
Итоговый рейтинг лучших смартфонов 2018:
1. Samsung Galaxy Note 9.
2. iPhone XS Max.
3. iPhone XS.
4. Samsung Galaxy S9.
5. Samsung Galaxy S9+.
6. Samsung Galaxy S8.
7. Huawei Mate 20 Pro.
8. iPhone XR.
9. Samsung Galaxy S8+.
10. iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro.
Тестирование Роскачество проводило совместно с международной ассоциацией потребительских испытаний International Consumer Research and Testing. Эксперты оценивали ведущие модели таких компаний, как iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Sony и Google.
В частности, экспертам понравился экран Liquid Retina, разработанный в iPhone и установленный на модель XR. Он отличается яркостью, точностью передачи цветов, с него удобно читать даже при ярком свете. Экран Huawei Mate 20 Pro не уступает Liquid Retina. Однако и первый, и второй проигрывают более дорогим OLED-дисплеям, которые стоят на iPhone XS или XS Max.
Что касается скорости процессоров, то безусловными победителями опять же стали iPhone XS, XS Max и XR. Только на четвертом месте оказался Huawei, а лидер общего рейтинга Samsung Galaxy Note 9 показал только шестой результат.
Топ-10 лучших смартфонов составило Роскачество.
На первой строчке разместился Galaxy Note 9. В списке есть и китайский производитель Huawei.
Итоговый рейтинг лучших смартфонов 2018:
1. Samsung Galaxy Note 9.
2. iPhone XS Max.
3. iPhone XS.
4. Samsung Galaxy S9.
5. Samsung Galaxy S9+.
6. Samsung Galaxy S8.
7. Huawei Mate 20 Pro.
8. iPhone XR.
9. Samsung Galaxy S8+.
10. iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro.
Тестирование Роскачество проводило совместно с международной ассоциацией потребительских испытаний International Consumer Research and Testing. Эксперты оценивали ведущие модели таких компаний, как iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Sony и Google.
В частности, экспертам понравился экран Liquid Retina, разработанный в iPhone и установленный на модель XR. Он отличается яркостью, точностью передачи цветов, с него удобно читать даже при ярком свете. Экран Huawei Mate 20 Pro не уступает Liquid Retina. Однако и первый, и второй проигрывают более дорогим OLED-дисплеям, которые стоят на iPhone XS или XS Max.
Что касается скорости процессоров, то безусловными победителями опять же стали iPhone XS, XS Max и XR. Только на четвертом месте оказался Huawei, а лидер общего рейтинга Samsung Galaxy Note 9 показал только шестой результат.