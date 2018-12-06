В HeadHunter выяснили, где работники Саратовской области проведут новогодние корпоративы
Основным форматом празднования Нового года в саратовских компаниях можно назвать совместное посещение кафе/ресторана/клуба.
Служба исследований HeadHunter выяснила, как в компаниях Саратовской области празднуют Новый Год.
21% саратовцев заявили, что в их компаниях не отмечают Новый Год вообще. Чаще других так отвечали представители рабочего персонала (47%) и автомобильного бизнеса (40%).
Основным форматом празднования Нового года в компаниях Саратовской области можно назвать совместное посещение кафе/ресторана/клуба. Так ответили 37% работников области. Чуть меньше в нашем регионе популярны организованные корпоративы на внешних площадках (32%). Всего 8% работников Саратовской области отмечают, что корпоратив у них проходит в виде посиделок в офисе после работы. Так чаще других отвечают представители научно-образовательной сферы. Организованные корпоративы на внешней площадке популярны среди банковских работников и представителей ИТ-сферы.
В случае, если празднование Нового Года проходит в формате корпоратива (в офисе или на внешней площадке), то 49% соискателей утверждают, что организацией занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что организацию берут на себя сами сотрудники. Лишь в 5% случаях это внешнее агентство.
Большинство участников опроса (91%) ответили, что никогда не сталкивались со случаями увольнения сотрудников после новогодних корпоративов. Однако 9% всё же признались, что на их памяти такое бывало.
Самые яркие примеры:
«Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством».
«В ресторане разбил унитаз)) уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним зашедшим в ресторан».
«Врач напился и врезал начальнику».
«Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам».
«Девушка провела ночь с руководителем».
«Драка с коллегами, которая переросла в погром».
«Руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудником совместно с ведущим».
«Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили».
Служба исследований HeadHunter выяснила, как в компаниях Саратовской области празднуют Новый Год.
21% саратовцев заявили, что в их компаниях не отмечают Новый Год вообще. Чаще других так отвечали представители рабочего персонала (47%) и автомобильного бизнеса (40%).
Основным форматом празднования Нового года в компаниях Саратовской области можно назвать совместное посещение кафе/ресторана/клуба. Так ответили 37% работников области. Чуть меньше в нашем регионе популярны организованные корпоративы на внешних площадках (32%). Всего 8% работников Саратовской области отмечают, что корпоратив у них проходит в виде посиделок в офисе после работы. Так чаще других отвечают представители научно-образовательной сферы. Организованные корпоративы на внешней площадке популярны среди банковских работников и представителей ИТ-сферы.
В случае, если празднование Нового Года проходит в формате корпоратива (в офисе или на внешней площадке), то 49% соискателей утверждают, что организацией занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что организацию берут на себя сами сотрудники. Лишь в 5% случаях это внешнее агентство.
Большинство участников опроса (91%) ответили, что никогда не сталкивались со случаями увольнения сотрудников после новогодних корпоративов. Однако 9% всё же признались, что на их памяти такое бывало.
Самые яркие примеры:
«Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством».
«В ресторане разбил унитаз)) уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним зашедшим в ресторан».
«Врач напился и врезал начальнику».
«Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам».
«Девушка провела ночь с руководителем».
«Драка с коллегами, которая переросла в погром».
«Руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудником совместно с ведущим».
«Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили».