В HeadHunter выяснили, где работники Саратовской области проведут новогодние корпоративы

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Служба исследований HeadHunter выяснила, как в компаниях Саратовской области празднуют Новый Год.21% саратовцев заявили, что в их компаниях не отмечают Новый Год вообще. Чаще других так отвечали представители рабочего персонала (47%) и автомобильного бизнеса (40%).Основным форматом празднования Нового года в компаниях Саратовской области можно назвать совместное посещение кафе/ресторана/клуба. Так ответили 37% работников области. Чуть меньше в нашем регионе популярны организованные корпоративы на внешних площадках (32%). Всего 8% работников Саратовской области отмечают, что корпоратив у них проходит в виде посиделок в офисе после работы. Так чаще других отвечают представители научно-образовательной сферы. Организованные корпоративы на внешней площадке популярны среди банковских работников и представителей ИТ-сферы.В случае, если празднование Нового Года проходит в формате корпоратива (в офисе или на внешней площадке), то 49% соискателей утверждают, что организацией занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что организацию берут на себя сами сотрудники. Лишь в 5% случаях это внешнее агентство.Большинство участников опроса (91%) ответили, что никогда не сталкивались со случаями увольнения сотрудников после новогодних корпоративов. Однако 9% всё же признались, что на их памяти такое бывало.Самые яркие примеры:«Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством».«В ресторане разбил унитаз)) уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним зашедшим в ресторан».«Врач напился и врезал начальнику».«Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам».«Девушка провела ночь с руководителем».«Драка с коллегами, которая переросла в погром».«Руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудником совместно с ведущим».«Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили».