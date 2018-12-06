На Кубке фестиваля следж-хоккейной лиги выгравируют имена игроков команды "Крылья"

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На вокзале победителей вместе с родителями и учителями встречал первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Арбашин. Из вагона чемпионы выходили под песню «Трус не играет в хоккей», которую пели родители. О том, что данный вид спорта не терпит слабости, в этой команде не понаслышке знает каждый. Ведь на льду ребята борются не только с соперниками, но и с собственными диагнозами. Не просто и Дарье Степовых – единственной девочке в этой ледовой дружине. В детском следж-хоккее разрешены смешанные команды. «Девочке, конечно, сложно играть в хоккей в мужской команде. Но если верить в себя - все получиться», - считает Дарья.За право быть лучшими на главной ледовой арене Санкт - Петербурга «Хоккейный город» боролись 10 команд: «Тропик» (Тула), «Умка» (Одинцово), «Красная молния» (Красноярск), «Крылья советов» (Москва), «Снегири» (Москва), «Крылья» (Саратов), «Атал» (Чебоксары), «Сибирский лис» (Бердск), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Башкирские пираты» (Уфа).Золотые медали Фестиваля завоевали команды «Крылья» из Саратова и тульский «Тропик». Они стали обладателями главного трофея – кубка Фырка! (Так зовут енота – талисмана детского следж-хоккея). Имена команд будут выгравированы на кубке.«Крылья» - самая молодая команда турнира. Мы тренируемся всего три месяца. Ребятам было трудно справиться с волнением потому, что для них это первые игры. Мы проявили характер и сработали как команда, как единый коллектив. Именно этого, на мой взгляд, не хватало нашим соперникам. Не смотря на то, что среди них были и те, кто играет вместе по два года. У наших ребят не было ни одного даже товарищеского матча, но мы смогли победить. Во многом это заслуга и нашего капитана Артура Галстяна, который стал звездой турнира», - рассказал тренер команды «Крылья» Игорь Широких.Артур Галстян получил звание «Лучший нападающий». Он признается, что всего два месяца назад начал заниматься следж-хоккеем: «Хоккей в мою жизнь влился неожиданно. В нашу школу пришел тренер, который искал ребят с ограниченными возможностями, и я решил попробовать. Пришел на тренировку и постепенно стал капитаном. Сейчас, как и многие ребята, мечтаю, что меня пригласят в сборную». По словам тренера Игоря Широких, судьи соревнований с трудом признавали, что всего за несколько месяцев команда «Крылья» смогла добиться таких результатов и у некоторых ребят, действительно, есть все шансы войти в сборную.Капитан, в свою очередь, рассказал и о секрете успеха саратовской команды: «Мы, не уступая, шли вперед. Перед каждым матчем я просил ребят играть без нервов в свое удовольствие. Поэтому нам и удалось победить».Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.