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Губернатор Валерий Радаев: "Необходимо восстановить потенциал многих районов по животноводству"

Новости / АПК
Губернатор Валерий Радаев провел совещание по развитию животноводства

Губернатор Валерий Радаев: "Необходимо восстановить потенциал многих районов по животноводству"

Сегодня в р.п. Ровное губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по развитию животноводства. В нем приняли участие около 200 человек – главы сельских поселений, сельхозпроизводителей из всех муниципальных районов области, представители науки.

По словам главы региона, расширенное совещание в Ровенском районе стало уже традиционно ежегодным мероприятием. География обсуждения путей развития животноводства расширяется – недавно подобные встречи прошли в Перелюбском и Ртищевском районах.

-Посмотрите, как Ровенский район изменился за последнее время. А ведь еще несколько лет назад экономика района была на нуле. Стоял вопрос, оставаться ли Ровному райцентром. С помощью эффективной районной власти, различных мер поддержки местные сельхозтоваропроизводители вышли на путь возрождения животноводческой отрасли, став примером для большинства муниципалитетов. Сегодня мы видим совершенно другой район – Ровное стал ведущей животноводческой базой области, а за последнее время прирос большими племенными репродукторами,- подчеркнул Валерий Радаев.


Губернатор Валерий Радаев: "Необходимо восстановить потенциал многих районов по животноводству"

Губернатор призвал глав поселений выстраивать взаимоотношения с местным средним и малым бизнесом, а также с жителями, готовыми заниматься животноводством.

-Животноводство – ключ к развитию сельских территорий. И наша задача – сохранить сельский уклад, чтобы жители не уезжали, могли комфортно жить на селе. Поэтому нужно и экономику вести, и жизнь на селе налаживать. Важно иметь все формы – и мегафермы, и небольшие семейные предприятия, - сказал Валерий Радаев.

Зампред Правительства области Алексей Стрельников отметил, что за последний год животноводство региона успешно развивалось. Так, поголовье КРС выросло, сразу несколько предприятий из Базарно-Карабулакского, Новоузенского, Алгайского районов получили статус племрепродуктора. В результате сельхозпроизводители региона отправили сразу 2000 голов КРС на экспорт, за пределы области.

В регионе реализуется несколько инвестпроектов – в том числе, на предприятиях АО Ульяновский (Ртищевский район), КФХ Рашидов (Духовницкий район), Племзавод «Трудовой» (Марксовский район).

По словам Алексея Стрельникова, один из главных стимулов развития животноводства – гранты минсельхоза на создание КФХ и развитие семейных ферм. В этом году их получили 7 действующих и 27 начинающих фермеров.

-Опыт работы в Ровенском районе говорит, что за год можно создавать до 10-12 фермерских хозяйств, переводя их из статуса личных подсобных хозяйств. Сейчас в Ровном реализуется 10 инвестпроектов. Начинающим фермерам оказывается поддержка, она значительна – до 5 млн. рублей, Это выход из положения, когда большая часть животноводческой продукции производится вне организованных форм хозяйствования. Нужно только правильно организовать работу. Но есть районы, которые, к сожалению, не участвуют ни в одном проекте, причина – отсутствие местных инициатив, - отметил Алексей Стрельников.

На совещании были представлены лучшие практики по развитию животноводства в Ровенском, Пугачевском, Красноармейском, Новоузенском, Питерском, Марксовском и других районах.

-Новые животноводческие предприятия могут стать основой экономического развития территории. Не обязательно это должны быть большие предприятия-гиганты. Восстановить потенциал многих районов по животноводству необходимо, - отметил губернатор.

В завершение совещания Валерий Радаев отметил: «Благополучие жизни – базовая вещь, которая определяет жизнь на селе. Ничего сверхъестественного нет – нужно сохранять социальные объекты, понимать перспективы населенных пунктов. Мы видим хорошие возможности в части поддержки муниципальных образований в ближайшие годы - через такой подход у нас всё должно получиться».
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