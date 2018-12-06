Перед судом предстанет сотрудник полиции, обвиняемый в нарушении ПДД
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего
полицейского в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК
РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии
опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть
человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, 27 августа этого года около 21 часов 20 минут на
восьмом километре автодороги Балашов-Романовка произошло столкновение
двух легковых автомобилей отечественного производства, за рулем одного
из которых находилась 26-летняя жительница Балашовского района. Вторым
автомобилем управлял 38-летний оперативный дежурный дежурной части
полиции МО МВД РФ «Балашовский» Саратовской области, находившийся в
состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП женщина-водитель получила телесные повреждения, от которых
скончалась на месте, а находившийся в ее автомобиле 48-летний пассажир,
получил телесные повреждения и был госпитализировал в лечебное учреждение.
Согласно заключению судебно–медицинской экспертизы смерть девушки
наступила в результате тупой сочетанной травмы тела, сопровождавшейся
острой кровопотерей и развитием травматического шока. 48–летнему
пассажиру в результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью.
Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следствием собрана
достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в ОРЧ
СБ Главного управления по данному факту проводится служебная проверка.
Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних
дел, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а
его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности.
полицейского в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК
РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии
опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть
человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, 27 августа этого года около 21 часов 20 минут на
восьмом километре автодороги Балашов-Романовка произошло столкновение
двух легковых автомобилей отечественного производства, за рулем одного
из которых находилась 26-летняя жительница Балашовского района. Вторым
автомобилем управлял 38-летний оперативный дежурный дежурной части
полиции МО МВД РФ «Балашовский» Саратовской области, находившийся в
состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП женщина-водитель получила телесные повреждения, от которых
скончалась на месте, а находившийся в ее автомобиле 48-летний пассажир,
получил телесные повреждения и был госпитализировал в лечебное учреждение.
Согласно заключению судебно–медицинской экспертизы смерть девушки
наступила в результате тупой сочетанной травмы тела, сопровождавшейся
острой кровопотерей и развитием травматического шока. 48–летнему
пассажиру в результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью.
Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следствием собрана
достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в ОРЧ
СБ Главного управления по данному факту проводится служебная проверка.
Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних
дел, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а
его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности.