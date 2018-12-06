Перед судом предстанет сотрудник полиции, обвиняемый в нарушении ПДД

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По версии следствия, 27 августа этого года около 21 часов 20 минут навосьмом километре автодороги Балашов-Романовка произошло столкновениедвух легковых автомобилей отечественного производства, за рулем одногоиз которых находилась 26-летняя жительница Балашовского района. Вторымавтомобилем управлял 38-летний оперативный дежурный дежурной частиполиции МО МВД РФ «Балашовский» Саратовской области, находившийся всостоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП женщина-водитель получила телесные повреждения, от которыхскончалась на месте, а находившийся в ее автомобиле 48-летний пассажир,получил телесные повреждения и был госпитализировал в лечебное учреждение.Согласно заключению судебно–медицинской экспертизы смерть девушкинаступила в результате тупой сочетанной травмы тела, сопровождавшейсяострой кровопотерей и развитием травматического шока. 48–летнемупассажиру в результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью.Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следствием собранадостаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденнымпрокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотренияпо существу.Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в ОРЧСБ Главного управления по данному факту проводится служебная проверка.Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутреннихдел, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, аего непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарнойответственности.