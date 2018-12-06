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В Саратовской области стартовал проект "Мама-предприниматель"

Новости
В Саратовской области стартовал проект "Мама-предприниматель"

В нашем регионе реализуется образовательный проект «Мама-предприниматель».

Он разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости.

Цель проекта – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

В 2018 году проект охватит более 50 регионов, в том числе обучиться основам бизнеса смогут женщины из Саратовской, Иркутской, Сахалинской, Архангельской, Тамбовской, Вологодской, Курской и Магаданской областей. Победительница в каждом из городов проекта получает грант в размере 100 тысяч рублей от фонда Амвэй «В ответе за будущее». Подать заявку на участие можно на сайте mama-predprinimatel.ru.

Тренинги в рамках программы пройдут с 7 по 11 декабря 2018 года, занятия будут проходить в ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» по адресу: ул.Краевая, 85 аудитория 407.